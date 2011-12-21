〔路透调查〕交易商估欧洲央行透过三年期再融资操作释3,100亿欧元

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透班加罗尔12月21日电---欧洲央行周三进行首次三年期再融资操作,在结果即将公布之前,接受路透调查的货币市场交易商预估,欧洲央行将透过再融资操作释出3,100亿欧元的流动性.
在周一进行的调查中,受访交易商预估央行将释出2,500亿欧元.但是央行每周二例行的七天期再融资操作,却只收到1,690亿欧元资金申购,令货币市场备感意外.
欧洲央行订於1015GMT发布操作申购结果.
"七天期资金申购疲弱,意味着约有1,400亿欧元的规模被转到三年期,"一名交易商表示.
"这相当於拿到票面利率为零,利息不到1%的三年期贷款.我想没有几家银行会拒绝这种好事."
周一和今日受访的21家交易商中,有16家提高了央行释出资金量的预估值.不过,预测值分歧很大,最低1,500亿,最高为5,500亿.
以下为货币市场交易商三次调查的预估值变化情况(单位为10亿欧元)
三年期再融资操作
12月21日 12月19日 12月12日
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中值 310 250 100
均值 324 227 111
最高 550 450 250
最低 150 50 20
(完)
--编译 沈以文; 审校 高琦
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