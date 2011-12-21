〔中国金属〕五矿集团与波兰波铜集团签20亿美元电解铜长期采购协议

路透北京12月21日电---中国五矿集团周三称,其与波兰的波铜集团周二在北京签署了20亿美元电解铜长期采购协议.但未说明该协议的时间期限.

刊登在五矿集团网站上的新闻稿称,五矿与波铜集团的合作已有14年,五矿从波兰铜年进口额从最初的2,800万美元发展到2011年的近5.4亿美元,而波铜集团则通过五矿向中国出口了近60万吨电解铜,总价值超过24亿美元.

五矿旗下拥有九家,包括五家A股上市公司五矿发展600058.SZ、金瑞科技(600390.SS)、*ST关铝(600051.SS)、*ST中钨(000657.SZ)、株冶集团(600961.SS),还有三家H股上市公司五矿资源(1208.HK)、五矿建设(0230.HK)、湖南有色2626.HK，和一家澳大利亚上市公司爱博矿业AII.AX.

2010年,五矿集团营收达2,550亿元,同比增长近50%,利润总额70亿元,同比增长123.2%.公司预计,"十二五"期间(2011-2015年),五矿集团的经营规模和效益要在2010年的基础上翻一番,营业收入达到4,000亿元,利润总额达到150亿元.(完)

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