〔中国证券〕2011年中资企业全球IPO筹资524亿美元,同比下降46%--汤森路透

路透北京12月22日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,2011年中国企业继续领跑全球首次公开发行(IPO)市场(包含A股),但筹资额同比下滑46%至524亿美元,暗示上市热潮有所降温.

其中,在国内A股市场IPO募得399亿美元,较去年亦明显下降39.6%.上述数据截止日为12月19日.

中国企业境外上市方面,香港无疑是首选交易所,今年中国公司在香港上市的H股发行共有38项,总金额为119亿美元,占海外发行金额的86%.

今年募集资金总额较大的公司如中国第三大寿险公司--新华人寿(1336.HK)H股、美高梅中国(2282.HK)、中国第三大风力发电企业--华能新能源(0958.HK)等,均在香港上市.

若包括IPO、增资发行和可转换债券在内,今年中国企业的全球股权融资金额达986亿美元,同比下降42%;其中近七成是在国内市场筹集,金额约为683亿美元.

汤森路透并指出,报告期内,中国企业全球发行的估算承销费用达28亿美元,比去年同期减少24%.(完)