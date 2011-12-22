〔中国债市〕人民币利率互换短端续上涨,年底资金面压力不减

路透上海12月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端品种报价略涨.央行公开市场已削弱回笼力度,但临近年底,资金面仍出现结构性紧张.而资金利率的攀升,亦推高IRS短端报价.

下调存准率及财政存款的投放,并未让资金面摆脱跨年的困扰.同时,上海一银行交易员指出,财政存款确实能为市场解压,但提供的流动性规模并不如想象中大,且该预期已经被提前预支.

"(短端报价)还是有一定上扬,资金影响比较大.最近你也看到了,七天回购向上幅度大."他称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普涨,年底银行存款波动较大,对各期限资金的需求均有增加.其中跨年资金更为"珍贵",14天回购利率多日连涨.[CN/CN]

央行今日招标的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第17次持平於3.1618%.且未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼100亿元.[CN/MMTCN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1300/3.2625 2.7420/2.8380 2.6920/2.7900 2.8400/2.9400 2.7600/3.1380

周三 3.0400/3.1675 2.7280/2.8180 2.6980/2.7960 2.8340/2.9340 2.7540/3.1280

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变动 +0.0900/+0.0950 +0.0140/+0.0200 -0.0060/-0.0060 +0.0060/+0.0060 +0.0060/+0.0100

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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