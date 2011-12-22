〔中国债市〕人民币利率互换短端续上涨,年底资金面压力不减

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海12月22日电---中国人民币利率互换(IRS)周四短端品种报价略涨.央行公开市场已削弱回笼力度,但临近年底,资金面仍出现结构性紧张.而资金利率的攀升,亦推高IRS短端报价.
下调存准率及财政存款的投放,并未让资金面摆脱跨年的困扰.同时,上海一银行交易员指出,财政存款确实能为市场解压,但提供的流动性规模并不如想象中大,且该预期已经被提前预支.
"(短端报价)还是有一定上扬,资金影响比较大.最近你也看到了,七天回购向上幅度大."他称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四普涨,年底银行存款波动较大,对各期限资金的需求均有增加.其中跨年资金更为"珍贵",14天回购利率多日连涨.[CN/CN]
央行今日招标的10亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第17次持平於3.1618%.且未进行正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼100亿元.[CN/MMTCN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.1300/3.2625 2.7420/2.8380 2.6920/2.7900 2.8400/2.9400 2.7600/3.1380
周三 3.0400/3.1675 2.7280/2.8180 2.6980/2.7960 2.8340/2.9340 2.7540/3.1280
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变动 +0.0900/+0.0950 +0.0140/+0.0200 -0.0060/-0.0060 +0.0060/+0.0060 +0.0060/+0.0100
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年11月人民币IRS成交的名义本金总额为1,693.38亿元人民币,较10月的1,294.69亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。