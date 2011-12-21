〔中港股市〕沪市跌破2,200点大关,港股受资源股提振收高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月21日电---中国股市周三回吐盘初涨幅收低,逊於亚洲其它股市表现,沪综指跌破连守三天的技术支撑位.
恒生指数.HSI受资源股提振上涨.大宗商品价格攀升助益资源相关类股.
沪综指.SSEC跌破2,200点,收报2,191.2.过去三天该指数一直守住2,200点,这也是2005年低点到2007年高点之间76.4%的费波纳奇回档位.
成都华西证券分析师曹雪峰称,很多散户受到极大打击,没人确定经济放缓会有多严重.信心还得过段时间才能恢复.
上海A股今日成交额近460亿元人民币,上日为464亿元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。