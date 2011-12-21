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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 17:46 BJT

〔中港股市〕沪市跌破2,200点大关,港股受资源股提振收高

路透香港12月21日电---中国股市周三回吐盘初涨幅收低,逊於亚洲其它股市表现,沪综指跌破连守三天的技术支撑位.

恒生指数.HSI受资源股提振上涨.大宗商品价格攀升助益资源相关类股.

沪综指.SSEC跌破2,200点,收报2,191.2.过去三天该指数一直守住2,200点,这也是2005年低点到2007年高点之间76.4%的费波纳奇回档位.

成都华西证券分析师曹雪峰称,很多散户受到极大打击,没人确定经济放缓会有多严重.信心还得过段时间才能恢复.

上海A股今日成交额近460亿元人民币,上日为464亿元.

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