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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 18:18 BJT

〔印度股市〕综合股价指数初步收高3.6%

路透孟买12月21日电---印度股市综合股价指数.BSESN周三初步收高3.6%.(完)

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