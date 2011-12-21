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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 18:21 BJT

〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数涨至九个半月新高

路透伦敦12月21日电---英镑贸易加权指数=GBP周三涨至九个半月新高81.6.(完)

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