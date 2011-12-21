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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 18:30 BJT

〔欧洲金融〕ECB首次三年期贷款操作释出4,892亿欧元,远高於预估

路透法兰克福12月21日电---欧洲央行周三首次进行三年期贷款操作,共释出4,891.91亿欧元,路透调查预估为释出3,100亿欧元.(完)

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