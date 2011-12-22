《市场热谈》海龙续遭降级给中国低评级债回暖泼冷水,但个券仍有机会

* 山东海龙再被降级震动市场

* 更多信用债降级事件或再出现

* 低等级信用债整体回暖时机未到

* 与高评级品种信用利差料维持高位

* 个券仍有机会,关注政府信用支持和抵押充足等个券

作者 刘昕

路透上海12月22日电---走势滞後的中国低评级信用债近期能否回暖?预期乐观的投资者可能要失望了,在山东海龙再度被降级後,低评级信用债"补涨"的憧憬被泼了盆冷水.

业内人士认为,伴随着经济增速放缓,发行人信用恶化个券遭降级的事件可能会再次发生,低评级信用债的"春天"尚未来临,其与高评级信用债间利差高企的局面,也将维持相当长一段时间.

不过他们也指出,虽然信用风险疑虑将继续压制低评级信用债的表现,但部分具备政府信用支持和抵押品充分的券种中孕育着投资机会.

"明年(信用)利差维持高位的概率较大,如果再有信用事件爆发的话,利差还可能进一步扩大,"国海证券研究员高勇标称.

时隔一个季度,联合资信发布跟踪评级报告,再次下调山东海龙(000677.SZ)的主体和短融债项评级,主体评级由"A-"调整为"BB+",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"CN1181180=CFXS的债项评级由"A-2"调整为"B".因公司基本面进一步恶化,目前已陷入资不抵债的困境.

受该事件影响,与其设有联营公司的新农开发(600359.SS)经营业绩亦面临重大调整.中诚信国际信用评级公司因此将新农开发及11新农开CP01CN1181195=CFXS的信用等级,亦列入可能降级的观察名单.[ID:nCN1299256]

今年四季度债市整体走暖以来,中低评级信用债一直表现平平,虽然市场对於信用风险仍然忌惮三分.但在流动性持续转好的预期下,部分乐观投资者开始期待"暖风"吹至低评级债,而本次海龙降级事件令投资者风险控制的弦再次绷紧.

**高低等级信用利差短期内难降**

分析人士指出,经济走势疲软将令中小企业盈利能力逐步恶化,极端情况下会发生资金链断裂以至无法按时偿债的风险,低评级信用债出现违约风险的机率明显上升,高评级和低评级信用债的利差短期内难缩窄.

高勇标指出,在经济下行周期内,企业现金流问题将凸现出来.一方面,企业自身盈利能力减弱,增加信用风险;另一方面,银行也将信贷风险放到首位考量而选择性发放贷款.

"海龙是这样,那麽自己手里面的券中有没有和海龙一样情况的,想想就挺可怕的."华南一券商交易员称.

华东一券商交易员认为,从供需上看,持有中低评级债券主要机构是基金和券商,但其资金来源并不稳定,而近期中低评级信用债供给量又较大,市场需要时间消化.海龙评级调降事件後,投资者会更加小心,低评级债供过於求的局面或将维持相当长的时间.

今年以来由於资金面紧张,信用债收益率整体呈上涨趋势,但在9月末高低等级信用债收益率走势出现分化.中债登银行间市场超AAA中短期票据到期收益率曲线AAATIC1YY=CDC显示,一年期品种最新收益率为4.72%, 此前在9月初升至年内高点5.78%,随後震荡走低.

而银行间市场AA-中短期票据到期收益率曲线AA-IC1YY=CDC显示,一年期品种最新收益率为7.6152%,创出年内高点,且与超AAA品种利差已达到近290个基点(bp),亦创年内新高.

中金公司最新研究报告指出,随着企业盈利能力的逐步恶化,预计明年负面评级行动次数将进一步增多,信用资质在同评级中不占优或行业景气明显恶化的个券将面临评级下调带来的估值风险.[ID:nCN1292758]

**泥沙俱下之中,个券仍有机会**

尽管低评级信用债尚不具备整体投资机会,但在泥沙俱下之中,其中仍蕴含着一些个券机会,投资者需甄别个券资质,可关注部分有政府信用支持和抵押充足的个券.

"例如,城投债板块,特别是发达地区的城投债由於融资渠道广泛,比地产和类似于山东海龙这类个券风险就小,"上海一券商分析师称.

上述华南券商交易员指出,本次海龙调降评级事件直接引发的是投资者对於企业信用的担忧,反而使投资者意识到有抵押和有政府信用支持券种的珍贵,进而利好该类个券.

"这个(评级调降)事件(给中低评级个券)带来两个影响,一是没担保的民企券没人敢买了,二是给有担保有政府信用的券带来机会."他称.

本周一上市的新券11巴士CP001,发行人上海巴士公交集团尽管主体评级仅为A+,但该集团系上海最大的地面公共交通运输企业,由上海国资委100%控股,该券最近一笔成交对应收益率CN041170002=CFXS为6.0970%,略低於6.10%的票面利率.

自2005年短融试点以来,目前为止仅出现一例危机事件.上海福禧投资控股有限公司2006年3月发行10亿元短融,为国内首只由民营企业发行的短融.当年7月,福禧投资因涉嫌非法拆借上海企业年金中心32亿元资金而遭到彻查,福禧短融券的信用评级由A-1猛降至C级.不过最终福禧短融券仍如期兑付,投资者未受损失.(完)