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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 18:24 BJT

〔亚洲橡胶〕12月21日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透12月21日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

12月 259.6 5 -- --

1月 261.4 51 260.5 15

2月 267.0 55 265.8 9

3月 271.3 153 270.2 6

4月 275.0 220 274.5 22

5月 277.9 3561 276.8 278

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 程琳;审校 隋芬

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