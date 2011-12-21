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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 18:36 BJT

〔欧洲金融〕欧元、股市上涨,此前欧央行宣布首次三年期资金供应结果

路透伦敦12月21日电---欧洲央行周三公布首次三年期贷款操作申购结果後:

* 欧元/美元EUR=涨至一周高位1.3169

* 德债期货FGBLH2触及盘中低点136.69,日内下跌81个跳动点

* 英镑兑美元GBP=D4触及近两周高位1.5766

* 现货金XAU=上扬1.6%触及日高每盎司1,641.50美元

* LME指标期铜CMCU3触及盘中高位每吨7,549美元

* 欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>先是上涨,而後转为全线小幅下滑 (完)

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