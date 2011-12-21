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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 19:06 BJT

〔俄罗斯经济〕俄罗斯总理普京称希望将经济增长年率提振至6%-7%

路透莫斯科12月21日电---俄罗斯总理普京称:

* 到2015年投资应增加至相当於GDP的25%

* 未来三年应向俄罗斯经济投资43万亿(兆)卢布(约合1.35万亿美元)

* 希望将经济增长年率提振至6-7%.(完)

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