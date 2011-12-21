〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近两周高位,受一系列利好因素带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡12月21日电---马来西亚毛棕榈油期货周三升至近两周高位,因需求预计会增长、类似油品走坚以及欧债危机前景改善.
欧洲股市和欧元上涨,投资者预计经济前景将有所改善.
指标3月棕榈油合约一度触及每吨3,072币(林吉特),为12月9日以来最高.
一位在吉隆坡的交易员说:"接近年底市场稍有走坚...下周一是节假日,因此很多投资者了结仓位."
"原油走坚,其它市场也企稳,"他说,"明年主权债问题将是市场主题."
下周一马来西亚金融市场将因圣诞节休市.
3月合约成交量为13,242口.
不过棕榈油今年或将下降19%,受欧债危机担忧和全球经济不确定性拖累.
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。