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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 19:10 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货触及近两周高位,受一系列利好因素带动

路透吉隆坡12月21日电---马来西亚毛棕榈油期货周三升至近两周高位,因需求预计会增长、类似油品走坚以及欧债危机前景改善.

欧洲股市和欧元上涨,投资者预计经济前景将有所改善.

指标3月棕榈油合约一度触及每吨3,072币(林吉特),为12月9日以来最高.

一位在吉隆坡的交易员说:"接近年底市场稍有走坚...下周一是节假日,因此很多投资者了结仓位."

"原油走坚,其它市场也企稳,"他说,"明年主权债问题将是市场主题."

下周一马来西亚金融市场将因圣诞节休市.

3月合约成交量为13,242口.

不过棕榈油今年或将下降19%,受欧债危机担忧和全球经济不确定性拖累.

--编译 王洋;审校 田建华

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