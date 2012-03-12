test, please ignore

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2012年 3月 12日 星期一 16:52 BJT
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马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
投行观点：Trinseo S目标价从74上调至82美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点： QEP Resources Inc目标价从20下调至17美元-- SunTrust Robinson
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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