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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 19:42 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差反弹,受益於需求增长

路透新加坡12月21日电---亚洲柴油市场周三走坚,裂解价差小升,之前涌现来自於中国和印度的需求.

1月柴油裂解价差周三上涨0.25美元,至每桶17.91美元.

贸易商表示,近期印度石油公司(Indian Oil Corp)的低硫柴油现货需求以及中国南部的柴油短缺迹象支撑亚洲柴油价格.

中国海洋石油有限公司(CNOOC)已购入少量12月末船期的柴油,以帮助缓解国内的供给短缺.

一位消息人士透露,中国南部的船用燃料油需求进来也增长.

中国海关周三公布的数据显示,11月中国柴油进口量为151万桶,同比增长37.7%.

1月航煤裂解价差上涨0.20美元,报每桶18.31美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 121.64 122.04 121.84 119.13 2.71 2.27

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.52 122.92 122.72 119.95 2.77 2.31

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.43 123.83 123.63 120.86 2.77 2.29

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.33 124.73 124.53 121.81 2.72 2.23

1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.00 119.25 2.75 2.31

2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.22 118.45 2.77 2.34 (完)

--编译 王洋;审校 田建华

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