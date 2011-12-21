〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差反弹,受益於需求增长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月21日电---亚洲柴油市场周三走坚,裂解价差小升,之前涌现来自於中国和印度的需求.
1月柴油裂解价差周三上涨0.25美元,至每桶17.91美元.
贸易商表示,近期印度石油公司(Indian Oil Corp)的低硫柴油现货需求以及中国南部的柴油短缺迹象支撑亚洲柴油价格.
中国海洋石油有限公司(CNOOC)已购入少量12月末船期的柴油,以帮助缓解国内的供给短缺.
一位消息人士透露,中国南部的船用燃料油需求进来也增长.
中国海关周三公布的数据显示,11月中国柴油进口量为151万桶,同比增长37.7%.
1月航煤裂解价差上涨0.20美元,报每桶18.31美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.64 122.04 121.84 119.13 2.71 2.27
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.52 122.92 122.72 119.95 2.77 2.31
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.43 123.83 123.63 120.86 2.77 2.29
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 124.33 124.73 124.53 121.81 2.72 2.23
1月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.00 119.25 2.75 2.31
2月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.22 118.45 2.77 2.34 (完)
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。