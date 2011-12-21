〔美国数据〕12月16日止当周抵押贷款市场指数下滑,购房贷款申请领跌

路透纽约12月21日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周住房抵押贷款申请下滑,其中购房抵押贷款申请领跌,因低利率不足以吸引购房者.

MBA表示,12月16日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI下滑2.6%至659.3.

12月16日当周再融资指数下滑1.6%至3,516.8,而购房贷款申请指数则下降4.9%至181.6.

再融资申请占总抵押贷款活动比例升至80.7%,此前一周为79.7%.

MBA表示,30年期固息抵押贷款利率较前一周下降4个基点,为4.08%,为今年以来最低.

据MBA,该调查覆盖超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请.(完)

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