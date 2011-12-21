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亚洲 | 2011年 12月 21日 星期三 21:04 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,因原油价格跳涨逾2美元

路透新加坡12月21日电---亚洲石脑油利润率周三下跌,因原油价格每桶跳涨逾2美元.

2月上半月石脑油裂解价差下跌8.35美元,至每吨110.48,交易员称是因为原油价格跳涨.

"也因为周二欧洲石脑油裂解价差大幅下跌,因此亚洲石脑油裂解价差也追随这波跌势,"一名驻韩国交易员表示.

"由於统一价格(flat price)已经大幅上涨,部分卖家可能会卖出剩余货物,因此这也会影响石脑油价格."

交易员称,整体而言台湾和韩国需求仍然强劲,由於1月春节过後塑料产品存在潜在需求.许多中国企业春节至少放假一周.

"交易员预期春节过後中国的塑料需求会增长,"其中一名交易员表示.

日本政府周三公布的数据显示,11月石化行业石脑油进口同比下跌26%.

日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨11.00美元,至每吨915.00美元.

2月上半月石脑油裂解价差下跌8.35美元至每吨110.48美元.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.25美元至每桶12.63美元.

油品 价格 上日价格 变动

2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 914.00/916.00 915.00 +11.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.32/99.42 98.12 +1.25

97号现货汽油GL97-SIN 116.15/116.25 113.85 +2.35

95号现货汽油GL95-SIN 114.45/114.55 112.00 +2.50

92号现货汽油GL92-SIN 111.95/112.05 109.50 +2.50

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.53/12.73 11.38 +1.25(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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