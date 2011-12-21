〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差下跌,因原油价格跳涨逾2美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月21日电---亚洲石脑油利润率周三下跌,因原油价格每桶跳涨逾2美元.
2月上半月石脑油裂解价差下跌8.35美元,至每吨110.48,交易员称是因为原油价格跳涨.
"也因为周二欧洲石脑油裂解价差大幅下跌,因此亚洲石脑油裂解价差也追随这波跌势,"一名驻韩国交易员表示.
"由於统一价格(flat price)已经大幅上涨,部分卖家可能会卖出剩余货物,因此这也会影响石脑油价格."
交易员称,整体而言台湾和韩国需求仍然强劲,由於1月春节过後塑料产品存在潜在需求.许多中国企业春节至少放假一周.
"交易员预期春节过後中国的塑料需求会增长,"其中一名交易员表示.
日本政府周三公布的数据显示,11月石化行业石脑油进口同比下跌26%.
日本公开规格2月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨11.00美元,至每吨915.00美元.
2月上半月石脑油裂解价差下跌8.35美元至每吨110.48美元.
汽油重整利润GL92-SIN-DIF上涨1.25美元至每桶12.63美元.
油品 价格 上日价格 变动
2012年2月石脑油NAF-1H-TYO 914.00/916.00 915.00 +11.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 99.32/99.42 98.12 +1.25
97号现货汽油GL97-SIN 116.15/116.25 113.85 +2.35
95号现货汽油GL95-SIN 114.45/114.55 112.00 +2.50
92号现货汽油GL92-SIN 111.95/112.05 109.50 +2.50
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 12.53/12.73 11.38 +1.25(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。