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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 21:41 BJT

〔表格〕加拿大10月零售销售较前月增长1.0%,扣除汽车的零售销售增0.7%

路透12月21日电---加拿大统计局周三公布,加拿大10月零售销售较前月增长1.0%,扣除汽车的零售销售增加0.7%.

(百分比变动) 10月 10月 9月(修正值) 9月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 +1.0 +4.4 +1.0 +1.0

扣除汽车/零部件 +0.7 +3.9 +0.4 +0.5

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,10月总体零售销售较上月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.3%.(完)

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--编译 李春喜;审校 田建华

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