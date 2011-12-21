〔表格〕加拿大10月零售销售较前月增长1.0%,扣除汽车的零售销售增0.7%

日本股市：日经指数早盘收低，受累于日圆在美日首脑会晤前走高
路透东京2月9日 - 日本股市日经指数周四早盘收低，因美国总统特朗普与日本首相安倍晋三本周会晤前日圆走强，给股市带来压力。
路透12月21日电---加拿大统计局周三公布,加拿大10月零售销售较前月增长1.0%,扣除汽车的零售销售增加0.7%.
(百分比变动) 10月 10月 9月(修正值) 9月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 +1.0 +4.4 +1.0 +1.0
扣除汽车/零部件 +0.7 +3.9 +0.4 +0.5
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,10月总体零售销售较上月增长0.5%,扣除汽车的零售销售较上月上升0.3%.(完)
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--编译 李春喜;审校 田建华
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