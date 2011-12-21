〔国际油市〕亚洲燃料油即期价差盘後交易遭卖盘打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月21日电---周三亚洲燃料油市场在盘後交易时段走软,1/2月价差回吐部分上日录得的涨幅,显示市场点价兴趣或许不如此前表现的那样看涨.
1月基本面变差,且有假期存在,可能导致市场人士三个即期跨月价差获利了结.在0830GMT亚洲收盘後,这三个即期价差买/卖报价均下跌.
西方驻新加坡一交易员称,"看似市场不太确信当前多头价格水准可以维持整个假期,他们宁可获利了结."
"1月市场基本面仍较弱,所以在圣诞节和新年前持有仓位有风险,特别是预期1月下半月有大量流入船货."
1/2月价差在盘後被压低至10.50-10.75美元,0830GMT时报11.00-11.25美元,成交超过15万吨.2/3月价差从7.50美元跌至6.50/6.75美元.
1月燃料油裂解价差贴水走阔0.73美元,至2.09美元.
180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨11.15美元和12.15美元,至每吨668.25和657.00美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 668.00 668.50 668.25 657.10 11.15 1.70
现货380CST燃料油 FO380-SIN 656.75 657.25 657.00 644.85 12.15 1.88
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 667.00 14.00 2.10
380CST船用燃料油升水 23.25 24.75 24.00 22.15 1.85
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.00 8.88 8.88 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF9.00 9.50 9.25 9.25 0.00 0.00(完)
--编译 田建华;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。