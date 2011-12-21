〔国际油市〕亚洲燃料油即期价差盘後交易遭卖盘打压

路透新加坡12月21日电---周三亚洲燃料油市场在盘後交易时段走软,1/2月价差回吐部分上日录得的涨幅,显示市场点价兴趣或许不如此前表现的那样看涨.

1月基本面变差,且有假期存在,可能导致市场人士三个即期跨月价差获利了结.在0830GMT亚洲收盘後,这三个即期价差买/卖报价均下跌.

西方驻新加坡一交易员称,"看似市场不太确信当前多头价格水准可以维持整个假期,他们宁可获利了结."

"1月市场基本面仍较弱,所以在圣诞节和新年前持有仓位有风险,特别是预期1月下半月有大量流入船货."

1/2月价差在盘後被压低至10.50-10.75美元,0830GMT时报11.00-11.25美元,成交超过15万吨.2/3月价差从7.50美元跌至6.50/6.75美元.

1月燃料油裂解价差贴水走阔0.73美元,至2.09美元.

180-cst和380-cst品级燃料油分别上涨11.15美元和12.15美元,至每吨668.25和657.00美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 668.00 668.50 668.25 657.10 11.15 1.70

现货380CST燃料油 FO380-SIN 656.75 657.25 657.00 644.85 12.15 1.88

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 680.00 682.00 681.00 667.00 14.00 2.10

380CST船用燃料油升水 23.25 24.75 24.00 22.15 1.85

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF8.75 9.00 8.88 8.88 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF9.00 9.50 9.25 9.25 0.00 0.00(完)