主要国家经济指标预测--12月22日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月22日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月21日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超4,035
外资投资日股(亿日圆) -- 卖超3,039
12月22日(四)
0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 赤字60.5 赤字20.2
0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +0.5% +0.5%
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1
1330 美国企业获利 第三季终值 -- +3.0%
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +2.0% +2.0%
GDP隐性平减指数 +2.5% +2.5%
最终销售 +3.6% +3.6%
个人消费支出(PCE)物价指数 +2.3% +2.3%
核心PCE物价指数 +2.0% +2.0%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 37.5 36.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 38.775
续请失业金人数(万人) 12月10日当周 360.0 360.3
1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 11月 -- 负0.13
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 12月终值 68.0 67.7
现况指数 78.0 77.9
预期指数 61.1 61.1
1500 美国领先指标 11月 +0.3% +0.9%
1500 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.9%
(较上年同期) -- -2.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月20日(二)
2350 日本贸易收支(亿日圆) 11月 逆差6,847 逆差4,500
出口(较上年同期) -4.5% -4.0%
进口(较上年同期) +11.4% +8.7%
12月21日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 负33 负32
0330 日本央行利率决议 12月 0-0.1% 0-0.1%
0700 德国进口物价(较前月) 11月 +0.4% --
(较上年同期) +6.0% --
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.2% +0.5%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 0-9-0 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 短差106.22 短差116.5
公共部门净借款(亿英镑) 152.31 170
1200 美国抵押贷款指数 12月16日当周 659.3 --
再融资指数 3516.8 --
1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +1.0% +0.5%
扣除汽车後零售销售(较前月) +0.7% +0.3%
1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 442 505
1500 欧元区消费者信心指数 12月 负21.2 --
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 +0.8% +0.6%
(较上年同期) +1.9% +2.2% (完)
--整理 吴云凌/李春喜;审校 王兴亚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。