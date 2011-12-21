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市场报道 | 2011年 12月 21日 星期三 23:08 BJT

〔美国热股〕RIM大涨逾9%,消息人士称其拒绝亚马逊及其他买家收购提议

路透12月21日电---熟悉情况的消息人士称,黑莓手机生产商Research In Motion(RIM)RIM.TORIMM.O已经拒绝了亚马逊(AMZN.O)和其他潜在买家的收购提议,因RIM倾向於靠自己解决自身问题.

根据消息人士,RIM和亚马逊仍在就扩大商业合作的方式进行谈判,目前包括一项去年亚马逊向部分黑莓用户开通的音乐目录服务.

Research In Motion周三盘初大涨9.11%,报13.66美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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