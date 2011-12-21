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货币新闻 | 2011年 12月 21日 星期三 23:55 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透12月21日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

12/16/11 较上周 较上年 12/16/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 330.0 -4.6 -12.0 323.6 -10.6 -17.1

馏分油 139.6 -2.8 -21.7 139.1 -2.4 -21.6

汽油 213.9 -0.4 -5.7 218.4 -0.4 1.2

取暖油 38.9 -1.0 -11.0 39.1 0.3 -10.2

新配方(RFG)汽油 0.2 0.0 -0.5 0.3 0.1 -0.3

煤油型航空燃料 42.0 -0.4 -1.7 41.5 -0.5 -2.5

原油日加工量 14.4 -0.4 0.0 14.6 -0.1 -0.3

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存减少230万桶,汽油库存增加120万桶,馏分油库存减少40万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 利棣儿;审校 母红

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