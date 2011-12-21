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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 02:12 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.430%,投标倍数为2.68

路透华盛顿12月21日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.430%

中值 1.359%

低值 1.300%

价格/得标

价格 99.635210

高值得标比率 74.67%

投标倍数 2.68

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,035,500

总投标 77,778,477,500

竞争性投标得标 28,986,003,000

非竞争性投标得标 14,032,500

FED附加 939,123,400

初级市场交易商投标 53,218,000,000

初级市场交易商得标 13,056,416,000

直接投标 9,889,000,000

直接投标得标 3,752,469,500

间接投标 14,657,445,000

间接投标得标 12,177,117,500

发行细节

发行日 2012/01/03

到期日 2018/12/30

CUSIP码 912828RY8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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