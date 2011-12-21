〔欧洲汇市〕英镑兑脆弱的欧元触及11个月高位

* 英镑兑欧元升至11个月高位0.8302英镑

* 英镑兑美元交投振荡,此前欧洲央行进行三年期流动性操作

* 英国央行会议记录措辞温和,为推出更多QE开启大门,一如市场预期

路透伦敦12月21日电---英镑兑欧元触及11个月高位,此前欧洲央行进行三年期流动性操作得到强劲需求,无法缓和对欧债危机及欧元脆弱的忧虑.

英国央行会议记录措辞温和,保留推出更多量化宽松政策的可能性,消息对汇市无甚影响,许多市场人士认为英镑是规避欧债问题的相对安全货币.

欧元兑英镑下跌至0.8302英镑,此为1月中旬来最低水准,日内下跌0.5%.市场人士看到英镑的任何反弹均在0.84英镑附近遭遇阻力,而下一个支持位是年内低位0.8285英镑.

周三银行争相申请欧洲央行首次释出的三年期贷款,规模接近4,900亿欧元,远高於路透调查预估的3,100亿欧元.

英镑和其他较高风险货币兑美元最初上涨,因预期欧洲央行的流动性操作扶助区内银行降低融资成本.

但升幅迅速回吐,因一些投资者锁定利润.一市场人士称,这是传闻时买入,事实公布後卖出的典型例子,而其他人士认为年底交投清淡,放大市场走势.

英镑兑美元GBP=D4触及1.5775美元的日高,略低於11月30日触及的高位1.5780美元,之後英镑缩减升幅,日内持平在1.5663美元.

一些市场人士将欧洲央行长期资金操作得到强劲需求解读为欧元区银行之间资金严重紧绌的一个迹象.

英镑贸易加权指数=GBP升至81.6,为3月来最高.

投资者似乎没有理会周二穆迪的警告.穆迪称,英国的AAA评级受到欧元区债务危机威胁.[ID:nCN1297452]

英国央行周三发布的12月7-8日会议记录显示,决策者不排斥在明年2月向迟滞经济进一步挹注资金,同时认为鉴於欧债危机的不确定性,现在还未到继续放松政策的时机.[ID:nCN1298876](完)

--编译 利棣儿;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]