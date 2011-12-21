〔欧元债市〕欧洲央行进行流动性操作後意大利和西班牙公债收益率攀升

* 银行在欧洲央行三年期流动性操作中借入4,890亿欧元

* 西班牙和意大利公债收益率上扬,因投资者锁定获利

* 交易商称,欧洲央行干预限制意大利公债收益率升幅

* 德债转跌为升,成交清淡

路透伦敦12月21日电---意大利与西班牙公债价格周三上扬,市场开始质疑银行是否会利用很多在欧洲央行三年期流动性操作中借入的大规模资金购买意大利和西班牙公债.

在过去八个交易日中,受短线投资者推动公债收益率回落,但在欧洲央行周三称向银行借出4,890亿欧元资金後,这部分投资者锁定获利.此次流动性操作的规模超过市场预期的3,100亿欧元.

交易商称,获利了结卖盘导致意大利公债收益率再度逼近7%的重要心理位,促使欧洲央行在二级市场上购买该国公债.

德债期货FGBLc1跌至日低136.69,後跳升逾1个大点,尾盘报137.80,日内上扬30个跳动点.本周首日成交量超过300,000口,但仍为本月初水平的约一半.

欧洲央行流动性操作需求强劲被视为对包括欧元区债务负担沉重国家公债在内的风险资产有利,但之前已被消化.

三年期资金旨在扶助缓解银行明年的资金紧缺问题,但市场还预期,如果银行利用这批低成本资金购买欧元区外围国家公债,将对这些公债提供支撑.

10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB上扬16个基点,报6.79%,欧洲央行入市干预前为6.92%,但仍远高於逼近6.5%的日低.

西班牙公债收益率ES10YT=TWEB上扬18个基点,至5.31%,过去10日已累计回落近100个基点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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