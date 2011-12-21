〔英国债市〕英债期货上扬,因政府财政赤字改善和量化宽松政策前景

* BOE预计将在明年扩大量化宽松

* ECB三年期贷款需求强劲,但股市升势消失

* 3月英债期货日内收涨53个跳动点

路透伦敦12月21日电---英债期货周三上扬,此前英国公布上月财政赤字缩减幅度高於预期,同时英国央行为进一步资产购买敞开大门.不过欧洲央行(ECB)为银行提供的超低成本贷款未能消除欧元区忧虑.

分析师表示,上述综合因素为英国公债提供了支撑,市场在圣诞节假期前交投清淡.英国股市下滑0.55%.

3月英债期货FLGH2收高53个跳动点,报116.33,表现超过可比德债期货FGBLH220个跳动点.

英国央行货币政策委员会(MPC)的12月会议记录呈现温和立场,并巩固了明年2月将扩大公债购买计划以提振经济的观点.

德债日内逆转最初跌势并与其他避险资产一道上涨.

西班牙和意大利公债收益率在ECB流动性操作後上扬,暗示银行并未如一部分人所希望的那样,运用低成本贷款买入高收益的欧元区公债,这令市场仍然热盼最後解决方案出炉.

现货市场上,10年期英债收益率下跌约6个基点,报2.042%,较可比德债利差几无变动,报11个基点.

市场转为关注周四将公布的第三季国内生产总值(GDP)终值,预计英国经济在7月到9月间将成长0.5%.

去年疲弱的成长以及欧元区问题,令部分人士预测英国经济明年初可能录得小幅衰退.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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