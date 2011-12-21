〔欧洲股市〕收低,因欧洲央行三年期流动性操作结果令市场忧心

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收跌0.5%

* 银行在欧洲央行流动性操作中申请大规模贷款引发市场疑问

* 银行利用从欧洲央行借来的资金购买意大利和西班牙公债的可能性低

路透伦敦12月21日电---欧洲股市周三下跌,此前银行在欧洲央行流动性操作中申请大规模低成本贷款,使投资者担心银行的资金需求,并降低了对银行将利用这些资金买入欧元区二线国家公债的预期.

欧洲央行的三年期流动性操作所获需求远超路透访问交易商预期的3,100亿欧元,交易商称,这凸显银行承受的压力,令银行利用这些贷款买入更多风险较高欧元区公债的可能性下降.

"银行资金申请量远高於预期,如果银行需要如此大规模的资金,这不是一件好事,"Capital Spreads销售部主管Angus Campbell说,"这引发对银行业稳定性的严重质疑."

"问题在於银行买入欧元区二线国家公债存在重大风险.如果明年西班牙和意大利经济不增长,欧洲银行业一时间将跌入比之前更深的深渊."

在欧洲央行进行流动性操作後,STOXX欧洲600银行指数.SX7P升幅居前,之後扭转日内升势,收跌0.7%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.5%,收报971.68点,盘中高见989.66,成交量为其90天均值的87.1%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.55%,报5,389.74点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.95%,报5,791.53点,法国CAC-40指数.FCHI跌0.82%,报3,030.47点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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