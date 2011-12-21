〔纽约期市〕ICE咖啡和原糖期货收跌,但可可期货小幅收高

路透纽约/伦敦12月21日电---软商品期货周三大多在清淡交投中收低,其中洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货在连涨两天后下挫,原糖期货走低,但可可期货小幅上扬.

分析师称,软商品市场的大多数市场人士都已离市,直到新一年开始.咖啡基本面料看涨,因主要生产国--哥伦比亚的问题犹存,不过可可市场料因供应充足而进一步下跌.

"我认为我们目前处於假期市场氛围,"The Price Group资深分析师Jack Scoville称.

欧元和股市走低,因早前有关欧洲央行(ECB)周三行动将缓解债务危机的期望开始消退.ECB有史以来首次向银行提供三年期贷款,银行业申购需求情况可望协助判断,究竟深陷债务危机的国家状况有所缓解,还是将忍受更多痛苦.[ID:nCN1298564]

根据汤森路透的初步数据,ICE美国软商品期货成交量较30天均值低逾三分之一到逾半数不等.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2收跌2.90美分,报每磅2.199美元.伦敦3月罗布斯塔咖啡期货LRCH2收跌19美元,报每吨1,868美元.

ICE-3月原糖期货SBH2收跌0.17美分,报每磅23.32美分.伦敦3月白糖期货LSUH2收跌4.50美元,报每吨603.70美元.

纽约3月可可期货CCH2收涨59美元,或2.7%,报每吨2,244美元.伦敦3月可可期货LCCH2收涨35英镑,或2.5%,报每吨1,435英镑.(完)