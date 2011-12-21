〔纽约期市〕ICE期棉因投机性买盘小幅收高,临近假期市场交投清淡

路透纽约12月21日电---分析师称,美国期棉周三小幅收高,受投机性买盘提振,市场区间交投,主要投资者显然已离市迎接圣诞节和元旦假期.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2收涨0.04美元,报每磅86.84美分,交投区间为86.26-87.38美分.

根据汤森路透的初步数据,周三成交量近8,200口,较30天均值低约60%.

"市场并未显现出任何弱势,"独立专家Mike Stevens称,期棉"明显持稳".

成交的逾8,000口合约中有约5,000口为3月合约,部分交易商称,这可能表明市场对近月合约的商业兴趣稳固.

但整体而言,棉市受抑,尤其是许多市场人士离市休假.

分析师表示,棉市的主要推动者--基金经理和大型投资者今年结账後也都离市,直到新年开始後才会重返市场.

"今年还剩下六个交易日,没有人会为此苦守,"一名分析师解释道.

从基本面来看,交易商认为,临近2012年,棉花不会是投资者的心头好.

他们指出,欧洲债务及美国预算危机忧虑将持续削弱棉花需求.

交易员表示,一旦中国完成补充国储的工作,那麽市场上就没有大型买家了.

根据ICE数据,美国期棉周二总成交量增至9,136口,周一为2008年底以来最低的5,056口.

交易所数据显示,12月20日棉花市场的未平仓合约为150,183口,略高於上个交易日的148,910口.(完)