〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高1.6%,受技术买盘带动

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥12月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第四天,受助於技术买盘,因玉米价格升穿关键阻力位.
CBOT指标3月玉米合约上涨1.6%,将价格推升至自11月17日来最高水准.
CBOT指标3月玉米合约CH2也升至其30天移动均线上方,为11月中旬来首见.
过去四天,CBOT玉米价格累计上升6.5%.
韩国玉米加工业协会从日本丸红买入5.5万吨食用玉米,在5月10日运抵.
欧洲交易商说,一批以色列民间买家买入约2.7万吨乌克兰玉米.
分析师预计,美国农业部一周出口销售报告将显示玉米出口销售将介於45-65万吨,上周为50.59万吨.
CBOT-3月玉米合约CH2收涨9-1/2美分,报每蒲式耳6.16-1/2美元.
今日CBOT玉米预估成交量为197,659口.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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