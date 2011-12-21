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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 06:47 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高1.6%,受技术买盘带动

路透芝加哥12月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三连升第四天,受助於技术买盘,因玉米价格升穿关键阻力位.

CBOT指标3月玉米合约上涨1.6%,将价格推升至自11月17日来最高水准.

CBOT指标3月玉米合约CH2也升至其30天移动均线上方,为11月中旬来首见.

过去四天,CBOT玉米价格累计上升6.5%.

韩国玉米加工业协会从日本丸红买入5.5万吨食用玉米,在5月10日运抵.

欧洲交易商说,一批以色列民间买家买入约2.7万吨乌克兰玉米.

分析师预计,美国农业部一周出口销售报告将显示玉米出口销售将介於45-65万吨,上周为50.59万吨.

CBOT-3月玉米合约CH2收涨9-1/2美分,报每蒲式耳6.16-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为197,659口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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