〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货连涨四天,因投资者继续解除空仓

路透12月21日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三上涨1.5%,为近三周来最高,交易商称因今年稍早看空市场的投资者持续解除空头仓位.

CBOT小麦合约已连涨四天,期间上涨6.5%.

指标CBOT3月小麦合约WH2突破30日移动均线,为11月16日来首次.

技术图表呈偏多趋势,压过了有关美国小麦在出口市场需求清淡的担忧.

分析师预计,美国农业部(USDA)报告将显示一周小麦出口销售量料在30万-45万吨之间,上周为31.83万吨.

欧洲交易商称,一部分以色列民间买家透过标购方式可能从乌克兰购入3万吨饲料级小麦,成本加运费价格区间为每吨247.50-248.50美元.

德国贸易机构Toepfer International在一份报告中称,尽管欧元近期走弱,欧洲小麦在全球出口市场仍无竞争力.

CBOT-3月软红冬麦WH2收涨9-1/4美分,报每蒲式耳6.174美元.

CBOT小麦预估成交量为55,516口.(完)