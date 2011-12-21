〔芝加哥期市〕大豆期货连涨五天,受空头回补和南美乾旱天气提振

路透芝加哥12月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三第五天收高,触及一个月高位,因交易商回补空头,并对南美作物区的乾旱天气感到不安.

1月大豆合约Sc1在每蒲式耳11.48美元之上触发止损买单,令该合约加快升至每蒲式耳11.59美元日高,亦是11月21日以来近月合约最高水准.

一美国天气预报机构称,阿根廷部分地区料将迎来零星降雨直到周四早,这将暂时缓解玉米和大豆作物的生长压力,不过下周料将恢复炎热乾旱的天气.

该天气预报机构还称,本周末相同的风暴系统也将给巴西较南地区带来受欢迎的降雨,但雨量不大.

巴西最大大豆生产州Mato Grosso的生产商还有数天时间才能开始收割创纪录的玉米和大豆作物,巴西谷物种植带的其它地区的异常乾旱天气恐将损及单产.

1935GMT,美国原油期货上涨1.5%,给大豆带来更多支撑,同时美元指数.DXY走势动荡.

根据中国海关数据,全球最大的大豆进口国--中国11月从美国进口的大豆较上年同期减少34.8%.

CBOT-1月期权将在周五到期.交易商预计未平仓合约数量不多,大豆合约行权价在11.00、11.40和11.80美元.

CBOT-1月大豆合约SF2收涨9-1/4美分,报每蒲式耳11.53-3/4美元.

CBOT-1月豆油合约BOc1收高0.07美分,至每磅49.45美分.CBOT-1月豆粕合约SMc1收涨3.8美元,报每吨299美元.

今日CBOT大豆预估成交量为167,366口,豆油为116,771口,豆粕为93,032口.

以下为CBOT农产品期货在1947GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc2 616.50 9.50 1.6% -2.0%

CBOT大豆Sc1 1153.75 9.25 0.8% -17.2%

CBOT豆粕SMc1 299.00 3.80 1.3% -19.3%

CBOT豆油BOc1 49.38 0.15 0.3% -14.5%

CBOT小麦Wc2 617.00 9.25 1.5% -22.3%

CBOT稻米RRc1 1415.00 16.00 1.1% 1.1%

欧盟小麦BL2X1 193.75 2.50 1.3% -23.3%

美国原油期货CLc1 98.73 1.49 1.5% 8.0%

道琼工业指数.DJI 12,066 -38 -0.3% 4.2%

现货金XAU= 1611.94 -2.35 -0.1% 13.6%

欧元/美元EUR= 1.3045 -0.0034 -0.3% -2.3%

美元指数.DXY 80.0070 0.1250 0.2% 1.2%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1856 -22 -1.2% 4.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.