〔匈牙利评等〕匈牙利政府称对标普调降该国评级感到不解

中国经济：交银财富景气指数高位下滑，多套房家庭不动产投资热情降温
路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
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路透北京2月9日 - 中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。
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* 近800亿台币国际债交割，短率略走扬 * 龙头银行买票利率未改，变动料有限 * RP提早调度资金，不致求助无门 记者 董永年 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周四略见走扬。资金调度人员称，今日有逾790亿台币的国际债券交割，部分银行暂停买票，拆款也到期不续，令拆款利率往区间高位靠拢，短票利率则微幅上调。 他们表示，今日虽有327亿台币的公债到期还本及付息，但因国际债券交割额度过于巨大，不少货币型基金遭寿险业者走钱，短票到期也没续作，再加上今、明两天票券商因发票量较大，调度需求升温，因而带动短率上扬。 〞主要是国际债券交割，另外，这两天外资出去也有影响。〞一位大型票券商交易员说。 一有拆入需求的大型银行人士称，今日向外商银行拆入虽然额度供应没问题，但利率有些微向上调整。午后等待央行冲销的队伍中，外商银行也人影稀疏。 此外，大型龙头银行因政府基金走钱，近日均呈现关门状态。资金调度人士指出，这状况可能短期难以改变，甚至这个月都不会拆出。 由于明