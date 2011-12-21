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市场报道 | 2011年 12月 22日 星期四 05:16 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数微升0.03%,Nasdaq指数收跌0.99%

路透纽约12月21日电---美国股市周三涨跌互现,科技股回落拖累Nasdaq指数收跌1%,甲骨文周二公布的业绩令该行业体质受到质疑,不过道指和标普500指数在清淡交投中小幅收涨.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI小涨4.16点,或0.03%,至12,107.74点;标准普尔500指数.SPX微升2.42点,或0.19%,至1,243.72点.Nasdaq指数.IXIC收跌25.76点,或0.99%,至2,577.97点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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