〔美国股市〕ADR多数下跌,甲骨文季度获利疲弱拖累科技类股

路透纽约12月21日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三多数下跌,科技类股领跌,此前美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O公布疲弱获利并引发市场担心该行业前景.

纽约梅隆银行的ADR指数.BKADR跌0.24%至117.88点.标准普尔500指数.SPX小涨0.19%.

投资者亦怀疑欧洲央行(ECB)提供新贷款的效力.此举是该央行应对地区债务危机举措之一.欧洲银行类股下挫.

科技类股全面下跌.在美上市的中国电信(CHA.N)跌3.7%,报55.96美元.日本电信电话(NTT)(NTT.N)下滑0.88%,报24.83美元.

欧洲银行类股方面,德意志银行(DB.N)下滑0.43%,报37.43美元,National Bank of GreeceNBG.N跌0.5%,报2美元.

在美上市的Research in MotionRIMM.ORIM.TO则跳涨10.06%,报13.78美元,此前路透报导称该公司拒绝了收购提议.

欧洲央行(ECB)向银行提供4,890亿欧元(6,410.8亿美元)的贷款,以此缓解银行间信贷紧张问题,并鼓励其买入高收益的意大利和西班牙公债,但市场乐观情绪很快消散.

意大利和西班牙公债收益率上扬,停止了此前连续八个交易日下滑走势,而德债价格小涨,这进一步打击了投资者人气.

甲骨文ORCL.O截至11月30日当季业绩不及华尔街预期,为10年来首次,加之财测令人失望,引发投资者担心科技支出放缓.该公司股价下滑11.66%,报25.77美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS微跌0.29%至111.94点.欧洲企业ADR指数.BKEUR跌0.28%,至110.05点.

拉丁美洲ADR指数.BKLA上涨0.22%至329.54点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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