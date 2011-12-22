〔表格〕汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为69.9

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透12月22日电---汤森路透/密西根大学周四公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数终值为69.9(路透调查预估为68.0),初值为67.7
* 汤森路透/美国密西根大学12月消费者现况指数终值为79.6(预估为78.0),初值为77.9
* 汤森路透/美国密西根大学12月消费者预期指数终值为63.6(预估为61.1),初值为61.1
以下为详细数据:
12月终值 12月初值 11月 10月 9月 8月 7月
信心指数 69.9 67.7 64.1 60.9 59.4 55.7 63.7
现况指数 79.6 77.9 77.6 75.1 74.9 68.7 75.8
预期指数 63.6 61.1 55.4 51.8 49.4 47.4 56.0
一年通胀预期 3.1 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5 3.4
五年通胀预期 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 (完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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