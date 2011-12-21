〔美国股市〕Nasdaq指数受甲骨文拖累收低,道指及标普500持稳

* 甲骨文公布业绩後大跌,拖累科技类股表现

* 尽管担忧情绪有所缓解,但欧洲仍是关注焦点

* 收购臆测推动Research in Motion股价上扬

* 道指收平、标普500微涨0.2%、Nasdaq下跌1%

路透纽约12月21日电---科技类股周三下跌,Nasdaq指数收低1%.此前美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O公布业绩不佳,引发市场对该行业的忧虑,不过整体市场在清淡交投中大致收平.

除Nasdaq之外,市场扳回稍早跌幅,因近期对於欧洲方面的部分担忧减退.交易商试图为年底上涨积聚动能,并争取抹去2011年迄今标普500录得的1.1%跌幅.

甲骨文在周二收盘後公布的获利和营收不及预估,为10年来首次.越来越多的公司,包括科技业一些巨头和老牌企业,其财报与前景展望均令人担忧经营状况.

甲骨文放量大跌12%,报25.77美元,在Nasdaq 100.NDX中跌幅居首.其他科技类企业股价亦下挫.IBM(IBM.N)跌3.1%,报181.47美元,对道指拖累最大.思科(Cisco Systems)(CSCO.O)下跌2.6%,收报17.92美元.费城半导体类指数.SOX下跌1.2%.

"虽然甲骨文反映的是科技产业的情况,但是市场担心整体经济情况也是如此,"嘉信理财(Charles Schwab)(SCHW.N)驻丹佛市场和行业研究部主管Brad Sorensen称."事情还未到特别糟糕的地步,不过确实体现出企业对於经济形势缺乏信心,特别是在欧洲存在诸多不确定性的情况下."

此外,Sorensen表示,圣诞及新年假期前成交量清淡,将加剧市场波动,令走势"较平时更加剧烈."

道琼工业指数.DJI涨4.16点,或0.03%,至12,107.74点;标准普尔500指数.SPX微升2.42点,或0.19%,至1,243.72点.Nasdaq综合指数.IXIC收跌25.76点,或0.99%,至2,577.97点.

今年迄今,道指上扬了4.6%,而Nasdaq则下跌2.8%.