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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 06:01 BJT

〔表格〕新西兰第三季经季节调整後GDP较前季成长0.8%,优於预估

路透惠灵顿12月22日电---周四公布的官方统计数据显示,新西兰第三季经季节调整後国内生产总值(GDP)较前季成长0.8%.

路透调查的预估中值为较前季成长0.6%,较上年同期成长2.2%.

(括号内为修正值)

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GDP较前季变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2010年第三季

+0.8% +0.1% -0.1%

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GDP较上年同期变动幅度(根据生产计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2010年第三季

+1.9% +1.1 (+1.5%) +1.4%

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实质年平均变动 *

第三季 第二季 2010年第三季

+1.3% +1.1% (+1.5%) +1.0%

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GDP较前一季变动幅度(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2010年第三季

+1.0% +0.1% (+0.1%) -0.1%

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GDP按年变动(根据支出计算,经季节和通胀调整):

第三季 第二季 2010年第三季

+1.4% +1.9% (+1.6%) +1.9%

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* 计算方法为,以截止本季度的四个季度总和除以前四个季度总和,然後以百分比形式表示.

新西兰统计局称,第四季GDP数据将於3月22日公布.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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