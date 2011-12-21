〔国际油市〕NYMEX原油连续第三日收涨,因美国原油库存大幅回落

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透纽约12月21日电---美国原油期货周三连续第三日收涨,因上周美国原油库存大幅减少,且潜在的对全球供应的威胁扶助抵消对欧元区的担忧.
根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据,上周美国原油库存骤降1,057万桶,至近三年最低,降幅远超预期.汽油库存减少41.2万桶,馏分油库存回落235万桶.
接受路透调查的分析师预计,原油库存减少230万桶,馏分油库存减少40万桶,汽油库存增加120万桶.
原油价格盘中呈拉锯走势,受助于对欧元区的乐观情绪重燃,之前欧洲央行向银行提供三年期贷款,之後回吐涨幅,因投资者对欧洲能否解决债务危机仍然存疑.
意大利经济第三季萎缩0.2%,令该国陷入预料中的长期衰退.这也重压市场人气.
对伊拉克和伊朗供应受到潜在威胁的担忧为油价提供了支撑.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。