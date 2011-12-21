〔国际油市〕NYMEX原油连续第三日收涨,因美国原油库存大幅回落

路透纽约12月21日电---美国原油期货周三连续第三日收涨,因上周美国原油库存大幅减少,且潜在的对全球供应的威胁扶助抵消对欧元区的担忧.

根据美国能源资料协会(EIA)提供的数据,上周美国原油库存骤降1,057万桶,至近三年最低,降幅远超预期.汽油库存减少41.2万桶,馏分油库存回落235万桶.

接受路透调查的分析师预计,原油库存减少230万桶,馏分油库存减少40万桶,汽油库存增加120万桶.

原油价格盘中呈拉锯走势,受助于对欧元区的乐观情绪重燃,之前欧洲央行向银行提供三年期贷款,之後回吐涨幅,因投资者对欧洲能否解决债务危机仍然存疑.

意大利经济第三季萎缩0.2%,令该国陷入预料中的长期衰退.这也重压市场人气.