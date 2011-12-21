〔加拿大汇市〕加元表现出众,因零售销售数据意外强劲

路透多伦多12月21日电---加元周三表现强於其他10国集团(G10)货币,兑美元攀升,因该国零售销售数据意外强劲,且在银行从欧洲央行获得低成本资金後对欧元区的担忧缓解.

加拿大10月零售销售意外跳增,显示尽管处於不确定时期,消费者仍乐意支出,提升对经济在第四季初可能录得部分成长的希望.

RBC Capital Markets的汇市策略师Stewart Hall还将加元升势部分归因于风险意愿改善,之前欧洲央行通过再融资操作向区内受困银行提供4,900亿欧元的三年期资金,不过,由於市场交投清淡,很难对央行此轮操作作出过多的解读.

加元/美元CAD=D4在北美交易时段收报1.0259加元或0.9748美元,周二收盘报1.0303加元或0.9706美元.RBC料加元/美元短期阻力位在约1.0151加元.

加元稍早触及1.0209加元或0.9795美元的日高,为12月12日以来最高.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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