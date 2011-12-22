〔表格〕美国11月领先指标增长0.5%,预估为增长0.3%

亚洲橡胶：TOCOM社长称并无计划收紧期胶交易规范
路透东京2月9日 - 东京工业品交易所(TOCOM)社长滨田隆道周四称，会员经纪商上周提交的期胶合约部位报告中，目前为止并未发现异常参与者或交易。
路透12月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国11月领先指标增长0.5%,预估为增长0.3%.10月为增长0.9%(前值为增长0.9%).
以下为详细数据:
指数 11月 10月 (前值) 9月 (前值)
领先指标 118.0 0.5 0.9 0.9 0.1 0.1
同步指标 103.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0
落後指标 110.9 0.1 0.6 0.6 0.1 0.1 (完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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