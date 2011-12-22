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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 23:08 BJT

〔表格〕美国11月领先指标增长0.5%,预估为增长0.3%

路透12月22日电---美国经济谘商会周四公布,美国11月领先指标增长0.5%,预估为增长0.3%.10月为增长0.9%(前值为增长0.9%).

以下为详细数据:

指数 11月 10月 (前值) 9月 (前值)

领先指标 118.0 0.5 0.9 0.9 0.1 0.1

同步指标 103.7 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0

落後指标 110.9 0.1 0.6 0.6 0.1 0.1 (完)

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--编译 洪曦;审校 利棣儿

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