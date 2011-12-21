〔纽约汇市〕欧元走势疲弱,因市场怀疑欧洲央行贷款操作不能解决危机

* 美元兑日圆几近持平

* 欧洲央行放贷并不能解决危机,欧元料面临下跌--分析师

路透纽约12月21日电---欧元兑美元周三下跌,因市场担心欧洲央行新推出的三年期贷款操作对於缓解欧元区银行业资金问题起不到什麽作用.

欧洲央行在三年期再融资操作中向欧元区受困银行共计释出4,892亿欧元(6,390亿美元)资金,投资者本冀望此举措能够缓解银行面临的信贷紧缩局面,并减轻欧洲高负债国家的融资压力.

市场原预计此次操作的资金释出规模在3,500亿欧元上下.但包括欧元在内的金融市场对央行此次操作寄予厚望,已提前上扬,因此实际数字公布後反而成为获利了结的触发因素.

"这(操作结果)也许足以令长线资金对再融资操作能否真正解决欧洲银行系统的问题表示怀疑,哪怕是解决中短期的流动性问题."丹麦盛宝银行(Saxo Bank)外汇策略主管John Hardy说.

"市场肯定怀疑今日操作的结果能否意味欧盟主权债市场的压力得到立即缓解,尽管欧盟国家有523家银行参与此次操作,但欧洲主权债利差还是大幅扩大."

欧元兑美元EUR=EBS早盘在EBS电子交易平台上涨将近1%至一周高点1.31990美元,随後回落,午後尾盘报1.30425,下跌0.3%.

一些分析师怀疑银行业是否会用此次欧洲央行提供的部分低成本资金购买意大利和西班牙等欧元区受困国家的主权债.

"关键问题仍然是,银行会怎样运用这些新获得的资金,"Brown Brothers Harriman外汇策略全球主管Marc Chandler说."我们觉得银行就算购买主权债,也只会购买本国的,而不会去管邻国."