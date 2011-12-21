〔全球航运〕波罗的海指数创第七日连跌,受累巴拿马型船运价指数走低

路透伦敦12月21日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第七个交易日下降,因季节性船运活动减少及巴拿马型船运价走低拖累.

波罗的海乾散货运价指数降低22点或1.17%至1,856点.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下降2.16%,船舶日均获利降至13,742美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要装运的货物是煤炭和谷物.

该指数上周大幅走高,因谷物运输活动增加,而分析师却表示并非每年此时都是如此.

"看起来只是暂时增加.巴拿马型船运价指数预示未来一两周市场情况将会疲弱."希腊船运经纪公司Intermodal的George Lazaridis说.

分析师称总体指数亦受到煤炭及铁矿石船运活动降至极低的影响.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.09%,船舶日均获利降至30,926美元.海岬型船舶通常的运载量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.(完)