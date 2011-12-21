〔加拿大股市〕连续第二日收高,受助于能源类股及美国乐观数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月21日电---加拿大股市周三连续第二个交易日收高,因油价走高提振能源类股,且美国楼市数据改善帮助抵消了对欧元区经济的广泛担忧.
10大类股中八类收高,其中油气类股引领涨势,受助于美国2月原油期货上扬.该合约周三上涨逾1美元,结算价报每桶98.67美元,因上周美国原油库存降至近三年最低.
Canadian Natural Resources(CNQ.TO)领涨油气板块,攀升1.4%至36.75加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高36.65点或0.31%,报11,753.53点,为逾一周来最高收盘水准.由於圣诞和新年假期临近,市场交投清淡.
房屋销售增加及库存减少,成为美国楼市或在复苏的最新迹象.周二公布的数据显示11月房屋开工年率创一年半高位.
原材料类股是大盘主要拖累因素,基本金属和黄金矿商领跌,因担忧欧债危机或引致全球更大范围的经济放缓,从而削弱对工业金属及贵金属的需求.
First Quantum Minerals(FM.TO)跌幅居前,下跌1.5%至18.81加元.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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