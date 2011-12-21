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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 07:14 BJT

《综述》美国11月成屋销售较前月增加,暗示楼市正在复苏

* 11月成屋销售增长4%

* 该数据为复苏站稳的最新迹象

* 2007-2010年销售数据下调14.3%

* 成屋存量减少,为2007年以来最低

路透华盛顿12月21日电---美国11月成屋销售增加,增添了经济复苏的迹象,不过更新後的数据显示房地产市场低迷程度比此前的看法严重得多.

全美不动产协会(NAR)周三称,11月成屋销售较前月增加4%,年率为442万户.

以11月的销售速度,成屋存量为258万户,相当於七个月的供应量,为2007年2月以来最低,显示成屋存量给市场造成的压力正在减轻.

销售增加及存量减少是房地产市场或在复苏的最新证据.周二公布的数据显示11月房屋开工率创一年半高位.

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