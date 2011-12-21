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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 06:24 BJT

《日本重要政经日程》--12月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月21日(三)

2350 - 资本流动数据.

12月22日(四)

0130 - 两年期公债标售.

0430 - 央行总裁白川方明在日本经济团体连合会的会议上发表演讲.

0500 - 三个月天气预报.

企业面:

0200 - 日本汽车制造商11月产出与出口.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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