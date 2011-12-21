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亚洲 | 2011年 12月 22日 星期四 07:07 BJT

全球外汇市场12月22日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月21日(三)

2350 - 日本一周资本流动数据.

12月22日(四)

0430 - 日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.

0900 - 意大利10月零售销售.

0930 - 英国第三季经常帐.

0930 - 英国第三季国内生产总值(GDP)终值.

1000 - 意大利11月贸易收支初值.

-- - 欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.

-- - 意大利政府在参议院就撙节计划举行信任投票.

1330 - 美国第三季GDP终值.

1330 - 美国第三季企业获利修正值.

1330 - 美国12月17日当周初请失业金人数.

1330 - 美国11月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.

1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数12月终值.

1500 - 美国10月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数.

1500 - 美国11月领先指标.

2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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