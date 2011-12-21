全球外汇市场12月22日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月21日(三)
2350 - 日本一周资本流动数据.
12月22日(四)
0430 - 日本央行总裁白川方明在日本经济团体连合会一场委员会会议中发表演讲.
0900 - 意大利10月零售销售.
0930 - 英国第三季经常帐.
0930 - 英国第三季国内生产总值(GDP)终值.
1000 - 意大利11月贸易收支初值.
-- - 欧洲系统风险委员会(European Systemic Risk Board)第五届全体大会.
-- - 意大利政府在参议院就撙节计划举行信任投票.
1330 - 美国第三季GDP终值.
1330 - 美国第三季企业获利修正值.
1330 - 美国12月17日当周初请失业金人数.
1330 - 美国11月芝加哥联邦储备银行全国活动指数.
1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数12月终值.
1500 - 美国10月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格指数.
1500 - 美国11月领先指标.
2130 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 张涛
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。