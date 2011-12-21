〔金属期市〕期铜收盘脱离高位,因欧央行贷款操作引发的涨势减退

* 欧元兑美元下跌,欧央行贷款操作引发的涨势减退

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路透纽约/伦敦12月21日电---期铜周三盘中触及一周高位,随後收盘从高位回落,因欧洲央行(ECB)提供低成本贷款的举措表明几乎无助於化解欧债危机,早先由贷款操作而带动的市场热情有所消退.

美元兑欧元持稳也限制期铜和其他大宗商品涨幅.交易商称,年末市场成交普遍低迷,且风险胃纳阴晴不定,使得美元.DXY成为目前投资者青睐的资产.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3圈内交易收盘时没有成交,但有每吨7,450美元的买盘,较周二收盘升40美元或0.7%.盘中触及7,376美元上方高点,为12月13日以来峰值.

纽约商品期货交易所(COMEX)主力期铜合约HGH2结算价上涨2.50美分,涨幅亦约为0.7%,报每磅3.3945美元.该合约盘中曾升至3.4370美元,为12月13日以来高位.

除欧央行向欧元区推出贷款工具外,数据显示中国精炼铜进口激增,也协助提振铜市信心.