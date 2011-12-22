韩活动分子向朝鲜发送“反金”传单

(本文由路透中文网编译提供)

路透韩国坡州12月21日电---朝鲜领导人金正日去世刚刚四天，韩国活动分子及投靠韩国的朝鲜人周三向朝鲜放飞气球，散发20万份批评朝鲜政权的传单。

共40人聚集在韩国坡州市郊，放飞10个巨型气球，携有号召朝鲜人民反抗新领导人金正恩的传单。坡州距韩朝边境仅3公里。

他们在放飞气球时高呼：“我们欢迎金正日之死。”

朝鲜过去曾警告韩国，将对韩方放飞气球散发传单的行为进行报复。韩国政府本周原打算在韩朝边境点亮圣诞灯塔，但朝鲜政府称，若韩国这麽做，可能攻击韩国，後来韩国决定放弃该计划。

韩国政府去年起恢复在三个边境城市点亮圣诞树形状灯塔的传统，向朝鲜施压。

今年早些时候，韩国政府阻止活动分子向朝鲜散发传单，以免激怒朝鲜。但对本周散发传单的行为并未加以阻止。（完）