韩活动分子向朝鲜发送“反金”传单

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透韩国坡州12月21日电---朝鲜领导人金正日去世刚刚四天，韩国活动分子及投靠韩国的朝鲜人周三向朝鲜放飞气球，散发20万份批评朝鲜政权的传单。
共40人聚集在韩国坡州市郊，放飞10个巨型气球，携有号召朝鲜人民反抗新领导人金正恩的传单。坡州距韩朝边境仅3公里。
他们在放飞气球时高呼：“我们欢迎金正日之死。”
朝鲜过去曾警告韩国，将对韩方放飞气球散发传单的行为进行报复。韩国政府本周原打算在韩朝边境点亮圣诞灯塔，但朝鲜政府称，若韩国这麽做，可能攻击韩国，後来韩国决定放弃该计划。
韩国政府去年起恢复在三个边境城市点亮圣诞树形状灯塔的传统，向朝鲜施压。
今年早些时候，韩国政府阻止活动分子向朝鲜散发传单，以免激怒朝鲜。但对本周散发传单的行为并未加以阻止。（完）
--编译：张家伟 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。