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货币新闻 | 2011年 12月 22日 星期四 07:07 BJT

《美国重要政经日程》--12月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1330 - 商务部公布第三季GDP环比年率终值.

1330 - 农业部公布一周出口销售数据.

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率.

1500 - 经济谘商会公布11月领先指标

1500 - 联邦住房金融局(FHFA)公布10月房屋价格指数

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存.

1600 - 财政部每周例行宣布三个月期和六个月期国库券标售.

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

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