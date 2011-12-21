《美国重要政经日程》--12月22日

台湾货币市场：短率略走扬，因巨额国际债券交割及票券商需求增加

* 近800亿台币国际债交割，短率略走扬 * 龙头银行买票利率未改，变动料有限 * RP提早调度资金，不致求助无门 记者 董永年 路透台北2月9日 - 台湾银行间短率周四略见走扬。资金调度人员称，今日有逾790亿台币的国际债券交割，部分银行暂停买票，拆款也到期不续，令拆款利率往区间高位靠拢，短票利率则微幅上调。 他们表示，今日虽有327亿台币的公债到期还本及付息，但因国际债券交割额度过于巨大，不少货币型基金遭寿险业者走钱，短票到期也没续作，再加上今、明两天票券商因发票量较大，调度需求升温，因而带动短率上扬。 〞主要是国际债券交割，另外，这两天外资出去也有影响。〞一位大型票券商交易员说。 一有拆入需求的大型银行人士称，今日向外商银行拆入虽然额度供应没问题，但利率有些微向上调整。午后等待央行冲销的队伍中，外商银行也人影稀疏。 此外，大型龙头银行因政府基金走钱，近日均呈现关门状态。资金调度人士指出，这状况可能短期难以改变，甚至这个月都不会拆出。 由于明